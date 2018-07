O Gowalla é a segunda maior rede social de geolocalização, com 600 mil usuários e crescendo, mas ainda bem atrás dos 4,5 milhões de cadastrados do Foursquare. Talvez por isso, o site tenha decidido se unir ao rival ao lançar a versão 3.0 do seu aplicativo para smartphones e tablets.

Agora, o Gowalla mostra os seus próprios check-ins e também os do Foursquare (até as Tips, dicas, são importadas) e Facebook Places. Além de atualizações do Twitter e do Tumblr. É possível também compartilhar suas ações em todos esses sites.

“Queremos oferecer uma experiência unificiada que pegue o melhor de cada um desses serviços e junte tudo em um só lugar. Não estamos muito preocupados com a guerra entre as plataformas – somos o único lugar que pode fundir todos esses serviços “, disse à Fast Company o CEO do Gowalla, Josh Williams.

Em março, a companhia já havia mudado bastante a sua interface, introduzindo fotos e comentários. A última atualização está disponível apenas para o iPhone, mas as versões para iPad, Blackberry e Android devem sair em breve.