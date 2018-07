A fabricante de navegadores GPS para carros TomTom lançou a versão brasileira do seu aplicativo do iPhone. O programa permite transformar a tela do celular em um navegador completo, da mesma forma que os aparelhos vendidos pela TomTom.

Na App Store brasileira, ele já está em quarto lugar entre os aplicativos pagos mais baixados e tem recebido boas avaliações dos usuários. O preço é alto e cobrado em dólar, US$ 79,99 (cerca de R$ 150), pelo mapa das ruas e estradas do Brasil, mas muito menor do que comprar um navegador GPS, que custa por volta de R$ 1.000.