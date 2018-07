Pesquisa descobriu que dados enviados pelo GPS criam uma uma espécie de impressão digital capaz de diferenciar um celular de outro

SÃO PAULO – Informações anônimas sobre a localização geradas por um smartphone não são tão anônimas assim. Um estudo feito por pesquisadores do MIT e da Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, descobriu que é possível saber a identidade de um usuário a partir do monitoramento do GPS do celular.

Segundo os cientistas, esses dados de localização produzem uma espécie de impressão digital, capaz de diferenciar um celular do outro a partir dos vestígios dos dados enviados para a torre da operadora, quando faz ou recebe uma ligação ou um sms.

Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores analisaram 15 meses de informações anônimas emitidas pelo celular de 1,5 milhão de usuários na Europa entre 2006 e 2007. Baseados em atualizações de hora em hora da localização emitida pelos celular, os pesquisadores seguiram os rastros desses aparelhos até as torres mais próximas conforme eles enviavam ou recebiam ligações e mensagens SMS.

Com apenas quatro ligações ou SMS, os pesquisadores conseguiram identificar 95% dos usuários, com duas, eles conseguiam identificar 50%. “Nós mostramos que os traços móveis de um pessoa são únicos, enfatizando a importância dos movimentos em prol da privacidade individual”, afirmaram os pesquisadores no estudo.

Os resultados da pesquisa são importantes uma vez que a Apple e o Google, por exemplo, já admitiram coletar e guardar informações de localização dos usuários. Os pedidos por parte de governos por esse tipo de informação também aumentaram.

No Brasil, as operadoras de telefonia querem usar esses dados para fins comerciais. O assunto é tema de debate do Marco Civil da Internet, que está sendo discutido na Câmara dos Deputados.

