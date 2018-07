Gravadoras lançam novo site em parceria com YouTube

Depois das emissoras de TV mostrarem através do Hulu que é possível oferecer conteúdo gratuito na web, as grandes gravadoras finalmente dão um passo à frente em presença na rede: nesta noite, madrugada de terça (8) para quarta-feira (9) no Brasil, será lançado um site criado em parceria com o YouTube – o Vevo.

08/12/2009 | 14h14