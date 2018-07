Outro dia reparei que todos os textos que já publiquei no Twitter estavam marcados no meu Google Calendar e vinham de um calendário marcado como Twistory-filipeserrano.

Nem lembrava, mas, quando fiz uma reportagem sobre serviços online que se integram ao Twitter, testei o Twistory.

É um sitezinho que faz exatamente isso. Grava no Calendar tudo o que você publica no Twitter. Ele é mais útil do que parece. Você consegue acompanhar os tweets que já escreveu, quando, os dias em que publicou mais, por aí vai. Vale a dica para quem quiser tentar.

Não confundam com o Twistori, que é outro site, bem diferente.