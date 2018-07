As redes sociais permitem que você encontre e se conecte com pessoas que têm os mesmos interesses que você. Mas ao mesmo tempo, Facebook e Orkut abarcam tantas pessoas que esse poder da interesses em comum acaba diluído. O Wiser Earth é uma rede social que preza pelo foco e une pessoas em torno de dois pontos em comum: a preservação do meio ambiente e a luta pela justiça social. As pessoas que têm perfil no site, em geral, não estão lá para fazer amigos ou flertar, mas sim para encontrar parceiros ou projetos para se engajar.

Apesar do conceito do Wiser Earth soar quixotesco, medidas práticas estão sendo efetivamente elaboradas por lá e sendo colocadas em prática na vida real. No dia 4 de maio desse ano o site foi traduzido para o português. O Link conversou com Roseli Franco, responsável pelo Wiser Earth, sobre a criação do site, a importância do Brasil para eles e os projetos que já nasceram dentro da rede social.

Qual foi a inspiração para criar o site?

O WiserEarth foi criado no Dia da Terra, em abril de 2007. O financiamento veio do Natural Capital Institute (NCI), uma organização voltada à recuperação da terra e à cura da cultura humana.

A visão do WiserEarth vem do escritor Paul Hawken, que identificou esta necessidade quando realizava pesquisas para seu último livro. Citando ele: “Eu sabia que se pudéssemos entender as conexões e visualizar a dimensão dos esforços globais em nome da justiça social e ambiental, poderíamos reconhecer o maior movimento que o mundo já viu. O WiserEarth é onde este movimento pode começar a ver a si mesmo.”

O site se mantém igual ou já passou por alguma mudança?

Na primavera de 2008, o WiserEarth se tornou “aberto”, ou seja, o código de seu conteúdo foi liberado para o mundo. Outros projetos agora podem ser personalizados em um website completo com base no código WiserPlatform sem depender da liderança financeira do NCI.

Desde a liberacão do código, a funcionalidade e as ferramentas do WiserEarth evoluiram juntamente com seus usuários. Começando como uma lista, o WiserEarth agora ofecere ferramentas de trabalho em rede social e programas para trabalho em grupo para que pessoas possam se conectar e colaborar nas áreas de interesse.

O WiserEarth será sempre um trabalho em andamento. Esperamos que os membros da comunidade WiserEarth doem seu tempo e propriedade intelectual para ajudar a fazer o WiserEarth um recurso verdadeiramente global. A história deste momento em diante é escrita em colaboração por todos nós – a comunidade.

Como você acha que redes sociais (Facebook, Wiser Earth, Orkut…) podem ajudar na luta pela preservação do meio-ambiente?

As redes socias possuem ferramentas poderosas para a democratização da informação. Neste sentido, elas são excelentes para a formação de rede e organização horizontal dos movimentos da sociedade civil, além de derrubar os limite da distância. Assim podemos saber o que está acontecendo instantaneamente, por diversas fontes.

Acredito que as redes sociais são peças chaves para a conscientização sobre as condições ambientais do planeta.

Quando ele foi traduzido para português? O site tem crescido bem no Brasil?

O site foi lançado em língua portuguesa no dia 4 de maio de 2010 e para nossa surpresa e alegria o Brasil já é o número 2 no número de visitantes no mês de maio.

A iniciativa de traduzir o site para a língua portuguesa surgiu da descoberta do WiserEarth pela ONG Comunidades Catalisadoras que já desenvolvia um Banco de Soluções Comunitárias online e estava planejando uma expansão da rede com tecnologia hábil para formar uma rede de ação global. A ComCat buscou a parceiria com o Wise Earth e migrou seu banco de solução para a plataforma do WiserEarth.

Durante 8 meses trabalhamos em conjunto para traduzir o WiserEarth para o português e no dia 4 maio o site foi lançado em português e também em françês e espanhol.

Wiser Earth crê que o Brasil tem uma importância estratégica na luta pela preservação do meio-ambiente por ter a maior parte da amazônia em seu território? O site tem planos especiais para o Brasil?

Sim! O Brasil ocupa uma posição chave na questão ambiental, não só pela Amazônia, mas por outros centros de biodiversidade como o Pantanal e a Mata Alântica.

O Brasil já possui uma rede consistente de organização engajadas em questões ambientais e justiça social, a nossa missão e criar as condições de formar redes para que essas iniciativas ganhem força, e gerar ainda mais iniciativas e desenvolvimento de conhecimento através da troca e do acesso a inteligência coletiva global.

Neste momento nosso plano para o Brasil é por em prática o passo a passo do potencial de uma rede social para a sustentabilidade. A idéia é: divulgar o WiserEarth entre as organizações e pessoas que trabalhem com questões ambientais e justiça social; estimular a criação de redes entre as organizações e pessoas que trabalhem com questões ambientais e justiça social; estimular a produção de conteúdo online; dinamizar a circulação destes conteúdos nas redes criadas.

É importante ressaltar a formação de redes, produção de conteúdo e circulação dos mesmos são fomentados pelas próprias ferramentas de interatividade que o site oferece, portanto a idéia e que esse movimento aconteça de forma orgânica e natural.

Você pode falar de projetos específicos para o Brasil?

Ao longo dos últimos nove anos, temos desenvolvido o Banco de Soluções Comunitárias (BSC), uma coletânea documental com mais de 250 soluções, registrando os esforços de comunidades em 21 países ao redor do mundo. Estas soluções abrangem uma grande variedade de áreas temáticas, incluindo trabalho e economia, fortalecimento das comunidades, cultura e lazer, educação, meio ambiente e saúde e segurança. Além deste trabalho, a ComCat desenvolve projetos locais no Rio de Janeiro, visando o desenvolvimento de modelos sustentáveis que possam ser reproduzidos em outros lugares. Nosso primeiro projeto, chamado Casa do Gestor Catalisador (Casa), foi um centro comunitário e de tecnologia para líderes comunitários do Rio, lançado em 2003.

Em 2009, a Comunidades Catalisadoras e WiserEarth, um diretório civil e fórum de integração internacional-, embarcaram em uma nova e ousada parceria. A ComCat está sincronizando o seu Banco de Soluções Comunitárias com as soluções WiserEarth, o que permitirá que comunidades de todo o mundo tenham acesso a um banco de dados integrado de soluções. Os benefícios são enormes: os parceiros da comunidade ComCat terão acesso aos recursos de conhecimento dos 1.500.000 usuários do WiserEarth de 243 países em todo o mundo.