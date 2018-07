WASHINGTON – O jornalista americano Glenn Greenwald, para quem o ex-analista da CIA Edward Snowden revelou os programas de espionagem da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA), prometeu nesta segunda-feira divulgar mais novidades sobre o caso no estreia de seu novo veículo, The Intercept (TI).

O objetivo em curto prazo do veículo online, especializado em segurança e defesa, será informar “agressivamente” sobre documentos divulgados por Snowden sobre a NSA, segundo explicaram os fundadores, Greenwald, Jeremy Scahill e Laura Poitras, em comunicado conjunto na página.

“Decidimos lançá-lo agora porque achamos que temos uma obrigação urgente e vital nessa história, com esses documentos e com o público”, afirmaram.

Nas duas primeiras notícias do TI, a NSA foi relacionada com a escolha dos alvos dos ataques com drones e foram publicadas pela primeira vez fotografias feitas pela NSA e outras agências de inteligência americanas.

Apesar de os fundadores do jornal esclarecerem que por enquanto se centrarão na NSA, também avançaram que a longo prazo esperam revelar segredos de governo, abusos judiciais e violações das liberdades individuais, além de informar sobre casos de corrupção, desigualdade social e outros meios de comunicação.

Em seu comunicado, também denunciaram as “repetidas ameaças” que receberam de funcionários do governo americano durante os últimos sete meses, desde que saiu à luz a espionagem da NSA.

“The Intercept” é, segundo anunciaram Greenwald, Scahill e Poitras, “a primeira das várias revistas digitais publicadas pela First Look Media” e conta com uma dúzia de jornalistas no expediente.

“First Look Media” é o grupo de comunicação que Greenwald criou com o apoio financeiro do fundador de eBay, Pierre Omidyar, após a publicação em outubro do jornal britânico The Guardian, onde começou a publicar as revelações de Snowden.

Com um investimento inicial de US$ 250 milhões, o grupo deve lançar ao longo de 2014 várias publicações especializadas em política, ciência, economia, tecnologia, esportes, entretenimento, meio ambiente, saúde e estilo de vida, cujos conteúdos posteriormente será reunido em um único site.

Além do setor jornalístico, a First Look Media está construindo uma empresa de tecnologia para desenvolver e comercializar novas plataformas digitais.

/ EFE