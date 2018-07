A gravadora é a quarta empresa do meio a processar o site de streaming. Na lista estão Sony, Universal e Vivendi

NOVA YORK - O serviço de música online Grooveshark foi processado pela gravadora EMI Group, que acusa a empresa de não pagar royalties desde que fechou um acordo de licenciamento para transmitir música em formato stream, quase três anos atrás.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A EMI, gravadora de artistas como Beatles e Coldplay e que está sendo vendida para o Citigroup, apresentou queixa contra a Escape Media, a controladora do Grooveshark, a um tribunal estadual de Nova York.

A queixa surge um mês depois que três outras grandes gravadoras -a Universal Music, da Vivendi; a Sony; e a Warner Music Group- abriram processo federal contra o Grooveshark por violação de direitos autorais sobre milhares de canções.

Kristin Harris, porta-voz do Grooveshark, afirmou via email que “se trata de uma disputa contratual que esperamos resolver”.

Na queixa, a EMI informou que o Grooveshark havia admitido por escrito e verbalmente que era devedor de royalties, mas que não havia realizado qualquer pagamento ou fornecido informações contábeis.

A EMI alegou que o Grooveshark “continua a explorar” suas obras enquanto ignora repetidas demandas de prestação de conta e pagamento.

A queixa menciona supostas estimativas escritas e verbais do Grooveshark no sentido de que deve ao menos 150 mil dólares, mas a EMI afirma acreditar que o valor devido “excede em muito” essa estimativa.

O Grooveshark se define como “o maior serviço mundial de busca musical e música sob demanda”, com 30 milhões de usuários ativos ao mês, 15 milhões de canções em seu catálogo e 14 bilhões de canções transmitidas em modo stream a cada ano.

A empresa afirma que sua política é honrar os pedidos de retirada de canções apresentados pelos detentores de direitos autorais a fim de cumprir legislação dos Estados Unidos e outras leis de propriedade intelectual.

/ REUTERS

—-

Leia mais:

• Universal processa Grooveshark por copyright

• Grooveshark é removido do Android Market