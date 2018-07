O aplicativo do Grooveshark foi removido pelo Google da loja virtual do sistema operacional Android. A justificativa é de que o app teria violado as políticas relacionadas a direitos autorais. Em comunicado, o Grooveshark se disse “surpreso”, posto que julga estar de acordo com os termos de serviço para desenvolvedores.

—-

Em agosto do ano passado, a Apple já havia removido da sua App Store o aplicativo, sob a idêntica alegação de violação de copyright. O Grooveshark afirma que o serviço está dentro das normas da DMCA — lei de direitos autorais que vigora nos EUA desde 1998 — e que, assim como faz o YouTube, apenas permite o streaming de arquivos enviados pelos usuários.

O aplicativo, que já possui mais de 6 milhões de músicas, tem ainda acordos com gravadoras como a EMI, a qual havia movido um processo contra o serviço em 2009. As outras três grandes gravadoras — Warner, Universal e Sony — ainda veem o site como um serviço de pirataria. Há rumores de que, assim como a Apple, o Google tenha removido o aplicativo após sofrer pressão da indústria fonográfica estadunidense. O Grooveshark disse no comunicado que o Google teria recebido uma cartão da RIAA, a associação que representa as gravadoras.

Google e pirataria. A gigante de buscas havia sido convocada a depor no Congresso dos Estados Unidos a fim de esclarecer as ações da empresa contra pirataria. Segundo informações do CNET, os parlamentares não demonstraram grande interesse em saber das medidas já tomadas (remoção do Grooveshark; criação de mecanismo antipirataria no Youtube), mas sim “no que o Google está deixando de fazer”, disse Bob Goodlatte, eleito pela Virginia.

Além de críticas à lentidão para a retirada de conteúdos ilegais, o Google foi acusado ainda de conivência com sites piratas, por lucrar através do sistema de publicidade Google Ads, permitindo que este fosse instalado.

O representante do Google e membro do conselho Kent Walker, disse em defesa que a acusação não procedia. “Esses sites nos custam dinheiro. Dinheiro para nos livrarmos dele. Eles nos custam dinheiro quando usam cartão de crédito falso. Nós não temos interesse em ter nossa publicidade sendo endereçada a esses sites”, disse Walker segundo a CNET.

Walker cobrou a presença e ação do governo em relação ao tema. Para ele, “não seria correto” deixar apenas nas mãos do Google os cargos “juiz, júri e carrasco”. O Google acredita que o governo deveria informá-lo do que é ilegal, e não deixá-lo em uma “posição para termos que fazer esse tipo de avaliação”, argumenta.

“Mas vocês são o Google”, comentou em tom de brincadeira, a representante de Florida, Debbie Wasserman Schultz. “Vocês ajudar a derrubar um chefe de Estado em uma semana”, disse se referindo ao episódio do funcionário do Google Wael Ghonim e a queda de Hosni Mubarak, ex-presidente do Egito.

Em comunicado, o Grooveshark disse que busca ainda fechar acordos com as demais gravadoras e donas de conteúdo, mas pondera que “para ser efetivo”, as conversas terão de ser em “salas de reunião e não em tribunais”. Além disso, o serviço espera ainda retornar ao Google e ter seu aplicativo reinserido na loja virtual.