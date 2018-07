Gravadoras ganham processo e provedores de internet terão que bloquear acesso ao site de streaming no país

SÃO PAULO – Empresas detentoras de direitos autorais ganharam um processo judicial contra o Grooveshark na Dinamarca, que forçará provedores de internet a bloquearem o site de streaming de música no país.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Segundo o coletivo de gravadoras e selos que processaram o site em conjunto, o Grooveshark foi “completamente não cooperativo” durante as negociações, se recusando a tirar qualquer tipo de conteúdo do ar.

A líder do grupo, Maria Fredenslund, disse durante o processo: ” O Grooveshark é um site ilegal que é muito grande e popular. Mas eles possuem um modelo de negócios que é baseado em trapaça e fraude”. Ela afirmou que muitos usuários pensam que estão contribuindo com artistas e músicos ao ouvir as músicas e não sabem que estão apenas dando dinheiro para o site.

O caso na Dinamarca é mais recente baixa do serviço de streaming, que enfrenta processos por violação de direitos autorais tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e está sendo processado por quatro maiores gravadoras do mundo: EMI, Sony, Universal e Vivendi. Este ano, o Grooveshark já decidiu encerrar suas atividades na Alemanha e que cobrará assinatura de seus usuários em algumas regiões.

O Grooveshark se define como o maior “serviço mundial de busca musical e música sob demanda”, com 30 milhões de usuários ativos ao mês e 15 milhões de faixas em seu catálogo.

Na segunda-feira, outro serviço de compartilhamento de arquivos também ficou mais próximo de ter um fim como o do Grooveshark na Dinamarca: o Pirate Bay pode ser bloqueado pelas operadoras de internet do Reino Unido caso perca um processo marcado para terminar em junho, mas que teve uma decisão parcial emitida contra o site.