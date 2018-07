Foi a maior abertura de capital desde que o Google captou US$ 1,7 bilhão em 2004

Empresa líder em compras coletivas foi avaliada em US$ 13 bilhões. FOTO: Mark Lennihan/AP

O site de compras coletivas Groupon levantou 700 milhões de dólares após aumentar o tamanho de sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês), realizando a maior abertura de capital de uma companhia de internet dos Estados Unidos desde que o Google captou 1,7 bilhão de dólares em 2004.

O líder mundial de compras coletivas é agora avaliado em cerca de US$ 13 bilhões, já que aumentou sua oferta em 5 milhões de ações, emitindo 35 milhões no total, com valor de US$ 20 cada, acima da faixa de preço inicial, de US$ 16 a US$ 18.

A abertura de capital da companhia, que tem apenas três anos de existência e vende cupons de desconto via internet para diversos segmentos, era uma das mais esperadas pelo mercado este ano.

As ações do Groupon em circulação no mercado representam pouco mais de 5% da empresa e ajudam a elevar a demanda por estes papéis.

Essa limitação — um dos menores free floats da última década — deve ajudar a manter o preço da ação do Groupon quando a companhia começar a ser negociada na Nasdaq nesta sexta-feira, sob o código GRPN, disseram analistas.

Mas, no longo prazo, eles citaram preocupações com a competição vinda de rivais mais fortes, como Google e Amazon; a necessidade de aumentar gastos continuamente para estimular o crescimento de usuários; e dúvidas sobre sua métrica contábil, após a companhia ter alterado seu prospecto de IPO duas vezes para mudar a maneira como calculava sua receita.

“O Groupon é caro. O valor de mercado de US$ 12,8 bilhões é alcançável apenas por causa da baixa flutuação (de ações)”, disse Rob Romero, chefe do fundo Connective Capital Management, focado em tecnologia.

