O site de compras coletivas Groupon começará a operar na China nesta segunda-feira, 28, levando sua popular variedade de varejo online ao país mais populoso do mundo.

O GaoPeng.com, criado pelo Groupon, Tencent Collaboration Fund e Yunfeng Capital, começará a aceitar inscrições por e-mail de consumidores locais, e a as ofertas diárias do varejo chinês começarão a ser feitas em março.

No entanto, analistas têm dúvidas sobre as perspectivas de sucesso do Groupon na China, dados os numerosos sites de compras em grupo que já estão em atividade no país.

“Descontos serão sempre populares, mas a questão é determinar se o Groupon será mais popular que outros sites”, disse Paul Wuh, analista da Samsung Securities em Hong Kong. Já existem muitas companhias posicionadas e oferecendo esse produto”, disse Wuh.

O Taobao, maior serviço chinês de comércio eletrônico ao consumidor, lançou site de compras em grupo no ano passado, enquanto outros sites, como o Mei Tuan e o Man Zuo, também surgiram. Portais populares como o QQ, da Tencent, e o Sohu.com também estão operando sites de compras em grupo.

A China tinha quase 19 milhões de consumidores em grupos de compras no final de 2010, de acordo com estatísticas do governo.

Já havia diversos rumores de que o Groupon estava em busca de locais e trabalhadores na China, para promover a expansão mundial que seus concorrentes ainda não obtiveram.

A companhia que atravessa rápido crescimento e foi criada dois anos atrás, está discutindo a possibilidade de abrir seu capital, e fontes afirmam que a empresa rejeitou uma oferta de aquisição de 6 bilhões de dólares apresentada pelo Google.

Ao longo de 2010, o grupo se expandiu de 3 milhões para cerca de 50 milhões de usuários, em 500 cidades de 40 países.

Mas a concorrência está se intensificando, da parte de rivais que operam no mesmo segmento, como o LivingSocial, e de diversos outros serviços surgidos em todo o mundo que se especializam em ofertas direcionadas a nichos de mercados.

O Groupon concluiu recentemente uma rodada de capitalização de 850 milhões de dólares e está discutindo uma oferta pública inicial, que fontes dizem pode ser uma das maiores de 2011.

Seus investidores incluem Andreessen Horowitz, Battery Ventures, Greylock Partners, Kleiner Perkins Caufield & Byers, Mail.ru Group, Maverick Capital, Silver Lake e Technology Crossover Ventures.

/ REUTERS