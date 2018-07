O gigante norte-americano das compras coletivas pretende abrir suas ações na bolsa até novembro, diz New York Times

O Groupon deve realizar sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) em outubro ou novembro, afirmaram ao New York Times fontes próximas ao assunto.

—-

A companhia de compras coletivas, que adiou a série de encontros com potenciais investidores no início deste mês, deve retomar a operação até meados de outubro, afirmaram as fontes ao jornal.

O presidente-executivo do Groupon, Andrew Mason, já havia atacado os críticos do mercado em um comunicado a funcionários em agosto.

A retomada do IPO é resultado, em partes, de uma resolução entre a empresa e a Securities and Exchange Commission (SEC), que regulamenta o mercado de capitais norte-americano, em relação ao comunicado de agosto, ainda conforme as fontes.

O Groupon, que está entre as diversas empresas de internet na esteira para realização de IPOs neste e no próximo ano, incluindo a produtora de jogos para redes sociais Zynga e o Facebook, pode adiar os planos da oferta novamente no caso de novos movimentos de volatilidade do mercado.

Representantes do Groupon não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.

Na quarta-feira, 14, o Financial Times informou que o IPO do Facebook foi adiado para até o final de 2012, enquanto a expectativa era de que a operação ocorresse até abril do ano que vem.

/ REUTERS

—-

