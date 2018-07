O site de compras coletivas Groupon, que aqui no Brasil toca o Clube Urbano, vem aparecendo nas notícias principalmente por conta da suposta oferta de US$ 6 bilhões que o Google teria feito para comprá-lo. Nesta quarta-feira, ou para se preparar para a venda ou para despistá-la, o portal lançou uma série de novidades para consumidores e também para os compradores.

As mudanças foram anunciadas em um post no blog da empresa. Uma delas é a criação de lojas virtuais de promoção que poderão ser mantidas pelos comerciantes que anunciam no Groupon, as Groupon Stores. Elas permitirão que eles criem e diversifiquem ainda mais as suas próprias ofertas, que serão divulgadas por e-mail ou pelo Deal Feed, outra ferramenta lançada agora.

Layout do Deal Feed

Por meio do Deal Feed, o usuário escolhe quais os estabelecimentos cujas promoções gostaria de acompanhar. Além disso, por meio de conexão com o Facebook, o cliente receberá atualizações do que os amigos compraram ou estão fazendo no Groupon (comentários em ofertas, estabelecimentos preferidos, etc). Por enquanto, as mudanças valem apenas para os Estados Unidos.

Por fim, o site de compras coletivas anunciou que adquiriu a Ludic Labs, uma empresa especializada em serviços de marketing local na internet. O valor da negociação não foi revelado.