O Groupon, site de compras coletivas com três anos de existência, anunciou nesta quinta-feira ter obtido US$ 500 milhões como parte da estratégia de levantar US$ 950 milhões em recursos.

Na véspera, a companhia recebeu autorização para realizar uma oferta de ações e obter o montante estimado.

Os usuários do Groupon, cuja receita anual deve ficar entre US$ 500 milhões e US$ 2 bilhões, recebem emails diários com anúncios de descontos para diversos produtos e serviços, que podem ser adquiridos via cupons.

A movimentação para captar recursos ocorre um mês após rumores de que o Groupon estaria negociando sua venda para o Google por cerca de US$ 6 bilhões.

/JIM FINKLE (REUTERS)