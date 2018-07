Novos rumores sobre uma possível aquisição do site de compras coletivas Groupon pelo Google esquentaram a manhã desta segunda-feira, 29. O site Vator News garantiu, a partir de uma fonte “de confiança” que o site de busca havia comprado o Groupon por US$ 2,5 bilhões. Sabe-se das negociações entre as duas empresas desde que foram noticiadas no dia 19 pela mídia dos EUA.

Poucas horas depois da publicação da notícia, o Business Insider publicou nota em que diz ter conversado com um “fonte próxima ao caso” e que ela havia afirmado que a informação anterior era falsa e que nenhuma negociação havia sido feita.

Segundo o site, um possível acordo de aquisição ainda levará “algumas semanas para ser concluído”. “Se acontecer, será por um preço bem maior”, disse a tal fonte.

Se a informação se comprovar, o valor será um dos maiores já despendidos pela gigante do Vale do Silício em aquisições. Comparando, o DoubleClick foi adquirido por US$ 3,1 bilhões; o YouTube saiu por US$ 1,65 bilhão e a AdMob por US$ 750 milhões.

No início do mês palpiteiros apontavam que o Yahoo havia feito uma proposta informal ao Groupon para comprá-lo por um valor entre US$ 3 bilhões e US$ 4 bilhões.

O Groupon é um site de compra coletiva dos EUA lançado em 2008 com valor de mercado próximo a US$ 1 bilhão. Após a sua entrada no mercado online o site teve seu modelo copiado por milhares de empreendedores ao redor do mundo, inclusive no Brasil, onde o Groupon criou sua própria “filial”.