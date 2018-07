Site de compras coletivas deve iniciar oferta de ações na segunda ou terça-feira, de acordo com a agência Reuters

SÃO FRANCISCO/NOVA YORK – O Groupon, maior empresa de ofertas diárias por meio de cupons, planeja iniciar o roadshow para sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) na próxima semana, na segunda ou terça-feira, disseram três fontes familiarizadas com a situação.

O IPO deve resultar em mais de US$ 10 bilhões, provavelmente na faixa de US$ 11 bilhões a US$ 12 bilhões, segundo duas das fontes.

O porta-voz do Groupon, Michael Buckley, se recusou a comentar o assunto.

Em junho, o Groupon entrou com pedido para realizar um IPO de até US$ 750 milhões, figurando na lista de ofertas mais aguardadas nos Estados Unidos.

Inicialmente, o Groupon era avaliado em mais de US$ 20 bilhões, mas o mercado de ações despencou no final do verão do hemisfério norte, interrompendo a maioria dos planos de IPO e cortando o valor das poucas empresas que conseguiram realizar ofertas públicas.

