O Groupon provavelmente vai escolher o Goldman Sachs e o Morgan Stanley para liderar uma operação de oferta inicial de ações no segundo semestre que pode avaliar o site como valendo entre US$ 15 bilhões e US$ 20 bilhões, afirmou uma fonte próxima do assunto.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O Groupon, site de compras coletivas, pode levantar até US$ 1 bilhão com o IPO, que pode ocorrer no segundo semestre, afirmou a fonte.

A fonte alertou que o tamanho da oferta inicial de ações e o valor de mercado da companhia ainda não foram definidos e por isso o valor pode mudar.

Representantes do Groupon não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.

O valor multibilionário que vem sendo dado à mais recente série de empresas de internet, incluindo Facebook e Twitter, tem levantado dúvidas sobre como essas companhias, apesar de apresentarem rápido crescimento, poderão justificar valores tão altos.

O Groupon afirma que é lucrativo desde junho de 2009, mas não revela detalhes de seu balanço financeiro.

O presidente-executivo do Groupon, Andrew Mason, afirmou à Reuters em janeiro que estava negociando com bancos sobre um IPO. O site recusou uma oferta de compra de 6 bilhões de dólares feita pelo Google em dezembro.

/ REUTERS