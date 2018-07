Empresa também anunciou que fechou o terceiro trimestre com 143 milhões de assinantes

O Groupon informou em comunicado ao mercado nesta sexta-feira, 21, que planeja levantar até US$ 540 milhões em uma oferta pública inicial de ações (IPO, do inglês), valor inferior ao anteriormente planejado. A maior empresa de descontos diários via cupons enfrenta um mercado acionário fraco, saída de executivos e questionamentos sobre sua contabilidade e seu modelo de negócio.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O Groupon planeja emitir 30 milhões de ações na faixa de preço entre US$ 16 e US$ 18 cada, segundo o comunicado. Isso significa que a empresa pode levantar entre US$ 480 milhões e US$ 540 milhões com a operação, dependendo da demanda dos investidores.

A companhia iniciará um roadshow na próxima semana para atrair potenciais investidores para a oferta. O presidente-executivo do Groupon, Andrew Mason, o vice-presidente financeiro, Jason Child, e o diretor de produto, Jeff Holden, participarão do roadshow.

Também nesta sexta-feira, o Groupon informou que fechou o terceiro trimestre com 143 milhões de assinantes, acima dos 115 milhões que possuía no final do período anterior. A empresa contabilizou 30 milhões de clientes no fim do terceiro trimestre, contra 23 milhões nos três meses antes.