Ao que parece, a negociação entre o Google e o site Groupon emperraram. Segundo o site Chicago Breaking Business, o portal de compras coletivas decidiu se manter independente e recusou a proposta de aquisição de mais de US$ 6 bilhões.

O Groupon é o maior site do gênero e conta com mais de 35 milhões de cadastrados em mais de 300 cidades. O grupo faturou mais de US$ 500 milhões em 2010, apenas intermediando vendas.

Sediada em Chicago, a companhia anunciou na semana passada que estava adquirindo a Ludic Labs, que desenvolve serviços locais de marketing como o Offer Foundry e o Diddit. Também anunciou a abertura de um escritório em Palo Alto, Califórnia, e falou de planos para expandir a equipe instalada nessa unidade de 25 para 100 funcionários. De acordo com o Chicaco Breaking Business, o Groupon estuda abrir seu capital na bolsa.