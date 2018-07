Bruno Capelas/Estadão Uber enfrenta problemas com a Justiça na Itália

O Uber anunciou nesta quinta-feira, 20, que tem um novo investidor: o grupo de mídia alemão Axel Springer, um dos maiores da Europa, responsável por veículos como o jornal Bild, o maior da Alemanha, e o site de tecnologia Business Insider.

Nenhuma das duas empresas revelou qual é o tamanho do investimento nem a porcentagem que o grupo alemão investiu no aplicativo de transportes. Hoje, o Uber é avaliado em US$ 62,5 bilhões.

Segundo o Axel Springer, este não foi um acordo estratégico, mas sim financeiro – como qualquer fundo de investimentos faz em uma startup. Não é a primeira vez que o Axel Springer faz investimentos em startups de tecnologia – em 2012, a empresa revelou que tinha adquirido uma fatia minoritária do Airbnb.

Segundo Frederich Geiger, porta-voz do grupo de mídia, o Axel Springer já fez mais de 100 investimentos em estágio inicial eme empresas.