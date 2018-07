Grupo técnico do governo federal vai investigar interceptação de informações por programa de espionagem dos EUA

Mariângela Gallucci

BRASÍLIA – O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, anunciou nesta terça-feira, 9, a criação de um grupo técnico para avaliar, do ponto de vista da informática e jurídico, as suspeitas de que telefonemas e transmissões de dados de empresas e cidadãos brasileiros foram alvo de espionagem por parte do governo dos Estados Unidos. Cardozo disse que um inquérito já foi aberto na Polícia Federal e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) também está fazendo investigações.

‘Temos que analisar o que está acontecendo e como aconteceu’, disse o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo. Foto: Ed Ferreira/Estadão

“Temos que analisar o que está acontecendo e como aconteceu. Os dados foram interceptados, mas de que maneira? Tudo isso precisa ser investigado”, disse o ministro, após reunião com os ministros da Defesa, Celso Amorim; de Relações Exteriores, Antonio Patriota; das Comunicações, Paulo Bernardo; e do Gabinete de Segurança Institucional, general José Elito, para discutir o tema.

Segundo o ministro, a Constituição Federal brasileira estabelece que a interceptação de dados não pode ser feita, só em casos excepcionais. Ele também disse que a legislação deixa claro que a interceptação é crime.

Cardozo não quis revelar se nas investigações será ouvido o responsável pelas denúncias de espionagem dos EUA, ex-agente norte-americano Edward Snowden.

AGÊNCIA ESTADO