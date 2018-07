‘iPirates Group’ enviou um e-mail a jornalistas neste domingo; primeiro ataque foi ao site da Bovespa

SÃO PAULO – Um grupo intitulado ‘iPirates Group’ enviou um e-mail a jornalistas neste domingo, 30, anunciando uma suposta onda de ataques a sites do governo. Em um comunicado curto e educado, o grupo avisou:

“Esta mensagem está sendo enviada para alguns jornalistas com o intuito de informar sobre ataques que irão ocorrer nos próximos dias. Nós do grupo iPirates Group iremos realizar ataques a sites governamentais, grandes empresas e instituições financeiras a partir desta segunda-feira (31)”.

—-

O grupo diz ter ligação ‘com a legião Anonymous’ e afirma que quer “que as pessoas abram os olhos para o mundo em que vivem”. “Nosso objetivo será atacar tudo e todos que tentam de alguma forma prejudicar nosso país, não teremos piedade e não teremos medo de ameaças. Esse aviso vale para todas grandes empresas e governos corruptos que mancham a imagem de nosso país e o afunda na lama”, diz o site do grupo. O primeiro ataque teria sido ao site da Bovespa, anunciado na manhã desta segunda-feira, 31, pelo Twitter do grupo. Por volta do meio-dia, porém, o site estava funcionando normalmente. Junto com as mensagens há links para o site e a página do grupo no Twitter, que teria mais informações sobre a ação.