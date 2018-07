Sobre possível compra, CEO da empresa chinesa de comércio eletrônico Alibaba afirma que tem “muito interesse no Yahoo”

PALO ALTO – O fundador e presidente-executivo do gigante chinês de comércio eletrônico Alibaba, Jack Ma, tem interesse em comprar o Yahoo se uma oportunidade aparecer e tem mantido conversas com outros potenciais interessados no grupo de internet norte-americano.

—-

Perguntado se o Alibaba gostaria comprar a empresa dos Estados Unidos, Ma respondeu a uma audiência na Stanford University que teria “muito interesse no Yahoo”. O ex-professor de inglês disse, depois, que tinha grande vontade de comprar todo o Yahoo.

A aquisição do Yahoo ajudaria Ma a expandir seu império online para um dos mais importantes mercados mundiais de internet.

Ma também disse que planeja ficar durante o ano que vem nos EUA para aprender mais sobre o país e o mercado norte-americano. Ma afirmou ainda não ter visitado o Yahoo para discutir um potencial negócio desde sua chegada aos EUA, cerca de duas semanas atrás.

/ Alexei Oreskovic (REUTERS)

—-

