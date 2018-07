Entidade finlandesa anti-pirataria diz ter recebido ameaça de bomba do grupo hacker após conseguir bloquear The Pirate Bay

HELSINQUE – Um grupo finlandês contra a pirataria na internet disse ter recebido uma ameaça de bomba do grupo de hackers Anonymous após ter sido bem-sucedido em forçar um provedor de telecomunicações a bloquear o acesso ao The Pirate Bay, um conhecido site de downloads.

A organização sem fins lucrativos CIAPC (Copyright, Information and Anty-Piracy Centre) levou o site aos tribunais em Helsinque no ano passado representando uma associação finlandesa da indústria fonográfica.

O tribunal gerou controvérsia quando decidiu que a Elisa, uma das maiores operadoras de telecomunicação na Finlândia, deve bloquear o acesso ao website.

A Elisa obedeceu a decisão nessa segunda-feira, 9, e a CIAPC disse ter recebido um e-mail assinado por Anonymous Finland pouco tempo depois. O e-mail dizia que o escritório da CIAPC, que já denunciou o e-mail à polícia, no centro de Helsinque seria alvo de bombas nesta semana.

O Anonymous, que o FBI dos Estados Unidos acredita ser composto principalmente de jovens hackers, tornou-se célebre após ter atacado os websites da Visa e da MasterCard em 2010.

No final do ano passado, hackers afiliados ao Anonymous publicaram centenas de milhares de endereços de e-mail que dizem pertencer aos assinantes da Strategic Forecasting, uma firma de análise de inteligência privada.

Mykko Hypponen, especialista em cyber-segurança que é chefe de pesquisas na F-Secure, destacou a singular natureza do Anonymous, que é mais um movimento do que um grupo. “Qualquer um que age em nome do Anonymous se torna parte dele,” disse.

