Redes sociais possibilitaram a organização de serviços de utilidade pública e redes de apoio

Além de relatos, vídeos e fotos, as redes sociais possibilitaram a organização de serviços de utilidade pública e redes de apoio a manifestantes – de campanhas convocando moradores a liberar o wi-fi a um mapa colaborativo que divulgava locais com postos de ajuda a feridos, abrigo e pontos de violência.

Também foram compartilhadas dicas a quem fosse nas manifestações: do que vestir na rua a como lidar com bombas de gás lacrimogêneo. Quem não ia aos protestos também não ficava de fora: o movimento #Vemprajanela convocava moradores a colocar panos brancos em suas janelas em sinal de apoio a manifestantes.

O advogado Augusto de Arruda Botelho publicou o número de seu celular para seus amigos do Facebook para o caso de sofrerem prisões “arbitrárias” na passeata de segunda-feira. “Na da quinta-feira anterior, houve muitas prisões assim, que dependem muito da presença do advogado para contestar a interpretação do delegado.”

Um grupo de advogados de São Paulo criou uma página no Facebook chamada Habeas Corpus Movimento Passe Livre. A iniciativa foi reproduzida em cidades como Porto Alegre e Belém. Segundo Botelho, as postagens ultrapassaram um milhão de compartilhamentos. “Nenhum livro de Direito jamais vendeu tanto”, compara.

Já o grupo Mobilizados surgiu depois da manifestação na capital paulista no dia 13, que ficou marcada pela ação violenta da polícia. Um post no Facebook convidava profissionais a produzir conteúdo para convocar pessoas às ruas. A adesão foi imediata. Em pouco mais de uma semana, a página na rede social já contava com mais de 23 mil “curtidas”.

“Atuamos fazendo a cobertura em tempo real para informar o público, checando exaustivamente as informações que chegam dos nossos colaboradores que estão na rua”, disse o jornalista Iran Giusti de 24 anos, um dos integrantes do grupo.

Outra iniciativa foi oferecer apoio difundindo a #MOBajuda: pessoas que necessitassem de auxílio podiam postar a hashtag – expressão que agrupa conteúdo em comum – em qualquer rede social para receber orientações. “Indicamos rotas mais tranquilas, identificamos pontos perigosos e oferecemos auxílio médico”, diz Giusti. “No fim, a #MOBajuda serviu para que acompanhássemos o todo, e não só prestássemos auxílio. Foi muito importante, pois guiou equipes médicas de outros grupos de militância, por exemplo.”

