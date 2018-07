Servidores da Rockstar sofrem com alto número de jogadores de versão multiplayer do game mais vendido da história

SÃO PAULO – Após faturar US$ 1 bilhão em apenas três dias de lançamento, se tornando um dos produtos mais rentáveis da história da indústria do entretenimento, GTA V estreia sua versão online nesta terça-feira, 1.

Para quem já tem o game, basta baixar uma atualização rápida para começar uma nova partida.

Em vez de acompanhar a narrativa de três personagens, na versão online o jogador pode customizar o seu próprio gângster e realizar missões com a colaboração de até outros 15 jogadores no cenário de Los Santos, uma recriação de Los Angeles feita pelo jogo.

Cada missão renderá dinheiro ao jogador, que poderá utilizar as quantias para comprar carros, apartamentos e bens pessoais para seu personagem.

Para quem quiser ganhar dinheiro mas não quer fazer as missões, o jogo também permite a compra de cash cards, com valores virtuais entre US$ 100 mil e US$ 1,25 milhão.

Entretanto, as primeiras horas de GTA Online foram marcadas por muitos problemas nos servidores e em algumas tarefas do jogo, como corridas especiais. A Rockstar Games, desenvolvedora do game, twittou pedindo paciência aos gamers, alegando que está buscando resolver problemas de conexão.

For those trying to get into GTA Online today, please bear w/ us on some day one tech connection issues that we’re working to stabilize asap — Rockstar Games (@RockstarGames) October 1, 2013

