Previsão segue padrão de lançamentos anteriores da franquia bilionária de videogames

SÃO PAULO – A Rockstar Games deve lançar uma versão para PCs de Grand Theft Auto V no primeiro trimestre de 2014. É o que divulgou na quinta-feira, 10, o site inglês Eurogamer, de acordo com fontes de dentro da indústria de jogos.

A notícia segue o padrão de lançamentos anteriores da franquia: GTA 4 foi lançado para PlayStation 3 e Xbox 360 em abril de 2008, enquanto sua versão para computadores chegou ao mercado em dezembro do mesmo ano.

A novidade, porém, não chega a ser uma surpresa: em agosto, um diretor da Nvidia chegou a comentar sobre uma versão de GTA V durante uma palestra, falando sobre o potencial dos jogos de computador. Dias depois, um assessor disse que o diretor se confundiu e que a empresa não tinha nenhuma informação sobre um possível lançamento.

Lançado em setembro com estardalhaço para PlayStation 3 e Xbox 360, GTA V faturou US$ 1 bilhão em três dias. Considerado o jogo mais caro da história, o game permite ao usuário imergir em um mapa gigante da cidade de Los Santos, uma recriação de Los Angeles, e se divertir durante horas com a narrativa de três diferentes personagens.

Seiscentos mil fãs do jogo já assinaram uma petição online pedindo uma versão de GTA V para computadores. Seu desejo parece agora um pouco mais perto de se realizar.

