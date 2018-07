Em entrevista ao jornal inglês The Times, o criador do Grand Theft Auto (GTA) disse que a quinta sequencia do game já está em produção. Dan Houser, que é co-fundador da Rockstar Games, produtora do GTA, afirmou que o roteiro do próximo game poderá chegar a 1 mil páginas, quase dez vezes mais que um filme, e que a sequencia está entre seus projetos principais para o ano que vem, além de um jogo de faroeste.

“Vamos pensar na cidade antes, depois nos personagens”, disse Houser ao Times. Ele não revelou, porém, em qual cidade o game vai ser inspirado, da mesma forma que Liberty City (GTA IV) é baseada em Nova York e San Andreas (GTA III), em Los Angeles.