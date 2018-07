Cena de GTA V. FOTO: Divulgação Cena de GTA V. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – A desenvolvedora e distribuidora de games Take-Two Interactive afirmou ter vendido mais de 45 milhões de cópias do seu Grand Theft Auto 5 (GTA V), sendo 10 milhões somente para os consoles de últimas geração: PlayStation 4 e Xbox One.

GTA V foi originalmente lançado em setembro de 2013 (um ano e meio antes da versão para PC) para consoles da geração anterior. A versão redesenhada (remastered) para PS4 e Xbox One chegou no último novembro. A empresa adiou, recentemente, a data para lançamento do game nos PCs, previsto para chegar ao mercado no dia 24 de março.

Para efeito de comparação, Call of Duty: Black Ops 1 e 2, da Activision, venderam juntos cerca de 50 milhões de unidades após um ano do lançamento.

A receita da Take-Two cresceu 24,3%, chegando a US$ 954 milhões – um ótimo sinal para a empresa, já que analistas não esperavam mais que US$ 797,7 milhões. Em termos de lucro, o salto foi de US$ 201,7 milhões para US$ 211,6 milhões.

As vendas de GTA, Borderlands e NBA 2K15 foram quem puxaram os bons números da empresa neste último trimestre fiscal. Mas elas ainda tem algumas cartas na manga: jogos ainda para serem lançados, e que devem melhorar ainda mais seus balanços financeiros.

São eles o de tiro em primeira pessoa Battleborn, novas edições do seu jogo de basquete NBA 2K e de luta-livre WWE 2K, disse o presidente-executivo, Strauss Zellnick, à agência de notícias Reuters, em entrevista. A companhia também tem “grandes expectativas” para a versão multiplayer do clássico de Sid Meier a se chamar Civilization Online, que será lançada no ano que vem, disse Zellnick.

Com isso, a distribuidora de games pode elevar suas expectativas para o ano fiscal que se encerra em março. Sua projeção de receita vai agora de US$ 1,65 bilhão a US$ 1,7 bilhão, ante faixa anterior de US$ 1,4 bilhão a US$ 1,5 bilhão. As ações da companhia subiram 7% após a divulgação das informações nesta terça-feira, 3.