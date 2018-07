Para o Guardian, Bing já é melhor em alguns serviços. Mas Goggle ainda “domina o mundo”

Como não poderia deixar de ser, o Guardian apontou o Twitter como o grande nome da internet no ano que passou. Além de afirmar que a rede social reduziu as histórias de “mil palavras para 140 caracteres”, o jornal destacou os serviços que surgiram em torno do micro-blog. Entraram para a lista o Twitter Times, que permite a criação de uma página de jornal com seus tweets preferidos, Twittercounter, que faz gráficos conforme o crescimento de seus seguidores e o Listourious, que deixa mais simples procurar listas interessantes.

A matéria destaca também a volta da disputa por espaço em áreas que pareciam já dominadas por gigantes do meio. No campo dos navegadores, dividido antes entre Internet Explorer e Mozilla Firefox, o Chrome OS surgiu como um forte concorrente, na medida em que os netbooks se popularizarem. Mas, segundo o Guardian, a disputa mais importante que desponta no cenário é a entre os sites de busca. O Google “ainda domina o mundo”, mas o Bing, da Microsoft, já “faz coisas melhores” e seu dono tem um bolso “bem profundo”. Mas o jornal ressalta que o Bing ainda faz diversos serviços de forma “muito pior” que o Google.

Finalizando, o Guardian lembra do grande furo do ano: o blog TMZ deu antes de todo mundo que Michael Jackson estava morto. A cobertura da morte do Rei do Pop fez o site ficar conhecido no mundo inteiro – nas últimas semanas foi a divulgação dos casos amorosos do golfista Tiger Woods que recolocou o blog sob os holofotes. Junto com o TMZ, o blog de fofocas sobre celebridades de Perez Hilton pautaram os outros meios em diversas ocasiões de 2009.

A matéria do Guardian e a lista inteira você encontra aqui.