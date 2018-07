A TwitterBar é uma extensão que ajuda a todos aqueles que gostariam de ser mais prolíficos no Twitter, mas ficam com preguiça de abrir uma nova aba no navegador. É o cúmulo do comodismo em forma de extensão.

Com a TwitterBar, você pode postar a URL que está visitando com o clicar de um botão ao lado do endereço. Também é possível inserir texto na barra de endereços – o botão-passarinho ainda fica vermelho quando você ultrapassa o limite de 140 caracteres.

No Google Chrome, o funcionamento é um pouco diferente: o botão ao lado da barra de endereços abre um novo campo para a digitação do tweet. Uma etapa a mais, mas ainda bastante simples.

Para instalar:

No Firefox: https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/4664/