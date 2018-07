Guitar Hero + Futebol

Um Guitar Hero em tamanho gigante, para ser jogado com bolas de futebol. Não entendeu nada? Trata-se de um vídeo promocional da banda britânica Kasabian, que começa com pedreiros perfurando paredes para a projeção de enormes botões, iguaizinhos aos do game. Depois, mostra a evolução de um grupo de boleiros ao entender como funciona a traquitana:

02/11/2009 | 17h22

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo