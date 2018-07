O investidor Guy Kawasaki, ex-funcionário da Apple e responsável pelo marketing do Macintosh em 1984, está no Brasil para o lançamento do Life’s Good LAB, plataforma interativa da LG que pretende ser um fórum de discussão de ideias. Desenvolvida pela Y&R e pela Energy, a Life’s Good LAB vai discutir temas como educação, trabalho, entretenimento e bem-estar.

Kawasaki fala nesta quarta, 11, em São Paulo, sobre “A Arte de Inovar”. Ele é autor de livros como A arte do Começo e Regras para Revolucionários. A repórter Ana Freitas já está no evento e acompanhará a palestra de Guy através do Twitter do Link, acompanhe.