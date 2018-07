A operadora de telefonia fixa e banda larga GVT anunciou nesta quarta-feira, 22, investimentos de R$ 300 milhões entre 2010 e 2012 na implantação das operações no Rio de Janeiro, marcadas para janeiro.

Um terço deste montante deve ser aplicado até o lançamento das operações, informou o vice-presidente de Marketing e Vendas da empresa, Alcides Troller, durante apresentação do centro operacional da empresa na cidade, no Porto Maravilha, Centro.

O investimento total da empresa para este ano é de R$ 1,5 bilhão e a previsão, segundo Troller, é que o montante cresça no ano que vem.

“Esse é o primeiro ano de entrega (de resultados) para o controlador (Vivendi, que comprou a GVT no fim do ano

passado) e a nossa expectativa é que o número aumente”, afirmou.

O executivo afirmou ainda que prevê para o início do segundo semestre de 2011 o início das operações da companhia em TV por assinatura, que será entregue por rede própria e por satélite. De acordo com Troller, a empresa está conversando com todos os estúdios, incluindo os canais Globosat.

O executivo afirmou que a empresa continua sem planos para investir em telefonia móvel, mas que guarda para 25 de outubro, no evento de telefonia Futurecom, o lançamento de novos serviços. Segundo ele, não faz sentido investir no mercado de telefonia móvel 3G num momento que o setor se prepara para migrar para a tecnologia 4G.

No Rio, o preço de lançamento será o mesmo do resto do país, R$ 69 para o pacote de 10 megabits por segundo no serviço de banda larga, embora anuncie esperar produtos novos para oferecer em nível nacional na ocasião do lançamento no Rio. Serão pelo menos 13 bairros cobertos inicialmente na cidade, a maioria na zona sul. Não haverá preço diferenciado para favelas pacificadas.

Troller informou ainda que a GVT inicia já no mês que vem suas operações me Niterói, onde a operadora conseguiu atingir uma cobertura relativa antes do Rio.

/ Sabrina Valle (AGÊNCIA ESTADO)