Há versões sobre o ânimo original da internet. Opto pela que parece-me acomodar dados e fatos. A internet nasce como sucessora da Arpanet, projeto de rede encomendado à ARPA (Advanced Research Projects Agency) e financiado pelo DoD (Departamento de Defesa Norte-Americano). O recurso que sustentou o projeto é de origem militar. Mas o resultado, almejado pelos líderes do projeto e cientistas envolvidos, no ambiente e mentalidade dominantes nos anos 60 em círculos intelectuais nos EUA, foi uma rede totalmente aberta, sem controle central, sem censura e sem restrições. Leonard Kleinrock, um dos pais do projeto, tem em sua sala na UCLA (Universidade da Califórnia, Los Angeles) placa que marca a inauguração da Arpanet em 29 de outubro de 1969, ano em que também houve Woodstock...

Leia mais Leia mais textos da coluna de Demi Getschko

Kleinrock continua ativo na UCLA. Além dele, muitos foram fundamentais no projeto, a começar por J.C.R. Licklider, diretor da ARPA à época, que escreveu textos que anteveem o futuro das redes. Vale a pena uma consulta rápida sobre seus textos e seu perfil.

Tive a sorte de poder encontrar três outras personagens fundamentais. Claro que há muitas mais. Centro-me nessas porque constituem o eixo central, o tripé mais conhecido. Vint Cerf, hoje “evangelista Internet” na Google, que junto com Robert Kahn escreveu o TCP/IP, protocolo que se firmou como o de escolha para redes amplas, Steve Crocker, que serviu até 2018 como Presidente da ICANN e que assina em abril de 1969 o primeiro RFC (Request For Comments), série aberta e acessível que contem toda a documentação sobre a rede, incluindo os padrões definidos e... Jon Postel. Postel nasceu em 1943 e faleceu em 16 de outubro de 1998, há exatos 20 anos. Foi um baluarte técnico e dos conceitos da rede. Batalhou por uma rede aberta, descentralizada, sem controle nem burocracia, baseada em colaboração e confiança. Postel confundia-se com a IANA (Internet Assigned Numbers Authority) na tarefa de distribuir os endereços IP necessários ao funcionamento da rede e era o editor dos RFC, o organizador dos documentos e discussões sobre a Internet. Era ele também quem delegava domínios, como os de código de país. Em abril de 1989 delegou, sem maiores liturgias, o .br ao time técnico e acadêmico que operava a rede brasileira. Bastava-lhe concluir que a rede local estava ancorada onde havia entusiasmo e serviço à comunidade, para fazer a delegação. Era fácil reconhecer Postel: a indefectível mochila às costas, longas barbas e melenas, e sandálias de couro – o arquétipo comum dos técnicos “de raíz” da época. Um sujeito acessível, mas convicto do que pensava, portanto turrão. Manter o que ele defendeu é, em parte, a razão de ser do decálogo do CGI, lançado em 2009. A internet que Postel queria era uma rede distribuída, com um núcleo sólido mas simples e agnóstico. A ação ocorreria nas bordas, a cargo dos usuários, conteúdos, serviços. Hoje vê-se uma concentração de poder no centro da rede, o que pode afetar sua neutralidade. Se os usuários passarem a ter sua atividade monitorada, ou sugerida pelo centro, isso pode ser ruim e perigoso. Talvez os riscos da atual centralização forcem o pêndulo do poder a voltar de novo para a periferia da rede.

PS. No youtube.com há um vídeo curto, de Vint Cerf, “I remember IANA”. Vale a pena vê-lo.