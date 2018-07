O editor do Link, Alexandre Matias, explica porque a maratona hacker do Estadão é “o jornalismo do século 21″

SÃO PAULO – Começou o Hackatão, a maratona hacker do Estadão. A iniciativa, por um veículo de comunicação, é inédita no País. Os projetos já foram lançados e agora designers, jornalistas, programadores e interessados discutem e avaliam a viabilidade de suas ideias. O objetivo é sair daqui com alguma ferramenta que possa ser útil de alguma maneira para a sociedade em geral.

Para saber de tudo o que está rolando no Hackatão, acompanhe o blog especial do evento, o Twitter e o Instagram do Link.

Veja o vídeo com a abertura da maratona e uma entrevista com Alexandre Matias, editor do caderno de cultura digital do Estadão.

—-

