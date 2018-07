SÃO PAULO – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai organizar uma maratona hacker em São Paulo em busca de soluções de digitais para os problemas de trânsito da capital paulista. O evento, que ocorre entre os dias 22 e 23 de março, convida programadores – e pessoas com boas ideias – a se reunirem e desenvolverem ferramentas úteis para a gestão feita pela companhia.

Para participar da chamada “Hackatona” é preciso se inscrever gratuitamente no site da CET até o próximo domingo, 16. Os participantes podem formar equipes de até cinco pessoas que devem inscrever até três projetos. Destes, a comissão organizadora selecionará um que poderá então concorrer aos prêmios de R$ 10 mil (primeiro lugar), R$ 7 mil (segundo) e R$ 5 mil (terceiro).

A Companhia se propõe a abrir seus dados aos hackers participantes. Para ser competitivo, basta ter em mente os quesitos básicos determinados pela CET, que são: interesse público, monitoramento participativo, criatividade e qualidade técnica. A maratona acontece na Rua Boa Vista, 136 (sobreloja), no centro de São Paulo.

Hackers na SPTrans

Segundo o G1, a São Paulo Transportes (SPTrans) está contratando novos programadores para ajudar nas suas operações internas. O objetivo dos profissionais, que poderão ter salários de até R$ 5,9 mil, será o de criar softwares e alterar os já existentes para melhorar a eficiência do sistema de tráfego. Além dos dados da empresa, eles contam ainda com as informações ininterruptas enviadas por equipamentos espalhados pela cidade, como câmeras e semáforos.

Os recursos que pagarão as dez novas vagas que abrirão no Laboratório de Mobilidade, dentro do prédio da SPTrans (rua Treze de Maio, nº 1376), no próximo dia 20, são gerenciados pela Universidade de São Paulo (USP), através da Fundação USP. O espaço comportaria até 70 pessoas, mas as novas vagas dependem de mais recursos, que devem ser solicitados por meio da Finep e Fapesp.