Apesar de ilegal, motoristas em todos os cantos do mundo ainda tentam burlar os radares de velocidade com pequenas alterações na placa do carro: seja um P que vira R, ou um 0 que vira 8… E ainda é preciso torcer para não ser parado pela polícia, que pode descobrir a mutreta e aumentar ainda mais a pena.

O motorista do carro abaixo, no entanto, resolveu ir mais longe: ao invés de modificar os dígitos da placa, sua aposta é tentar derrubar o servidor que armazena as fotos dos veículos que cometeram uma infração. A linha de código colada sobre a placa serviria para eliminar um arquivo em uma tabela SQL.

Mais uma brincadeira que uma tentativa real de danificar os servidores do controle de tráfego europeu. Ainda assim, a placa real do carro continua bem escondida…

