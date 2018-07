FOTO: REPRODUÇÃO FOTO: REPRODUÇÃO

Um hacker conseguiu driblar uma das limitações do Apple Watch: instalou um navegador no dispositivo, permitindo, em tese, controlar mais facilmente as páginas da web.

A ação do hacker Comex – conhecido por quebrar regras e códigos do sistema iOS – foi simples. O Watch utiliza o sistema operacional iOS 8.2. Ele apenas conta com uma diagramação diferente para ser comportado na pequena tela do relógio inteligente. Assim, Comex facilmente conseguiu quebrar as limitações impostas pela Apple e inserir o navegador no dispositivo.

O único problema, como pode ser visto no vídeo publicado por Comex, é que o navegador não consegue ser bem visualizado no relógio. É necessário mover a tela diversas vezes para conseguir obter êxito em navegar na internet. Ou seja, utilizar a internet em um aparelho no pulso ainda não é uma realidade completa.

O Apple Watch foi lançado em vários países do mundo no dia 24 de abril e já apresentou diversas limitações, como o mau funcionamento em pulsos tatuados.