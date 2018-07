Homem que invadiu e-mail da atriz e publicou imagens dela nua se declarou culpado

Scarlett Johansson FOTO: Mike Blake/Reuters

WASHINGTON – O homem que invadiu o e-mail de Scarlett Johansson e publicou fotos da atriz nua foi condenado nesta segunda-feira em Los Angeles (EUA), informou o diário Los Angeles Times.

—-

O juiz de distrito James Otero sentenciou a dez anos de prisão Christopher Chaney, de 35 anos e que se declarara culpado das acusações feitas contra si.

Desempregado e residente em Jacksonville, na Flórida, Chaney invadiu os e-mails de Scarlett, da cantora Christina Aguilera e da atriz Mila Kunis, entre outras celebridades.

Chaney, que a princípio se declarara inocente, foi detido em outubro de 2011, após uma investigação do FBI que durou um ano e ficou conhecida como “Operação Hackerazzi”.

Segundo a investigação, Chaney entrou nas contas de e-mail de pessoas famosas entre novembro de 2010 e outubro de 2011, tempo em que transitou livremente por suas mensagens, contatos e fotos íntimas, entre elas as de Scarlett.

A atriz explicou depois que essas fotografias caseiras tinham como único destinatário o seu então marido, o ator Ryan Reynolds.

/ EFE