Hacker da Mauritânia divulgou códigos usados por aplicativos de terceiros para se conectar ao site e alega ter acesso a banco de dados completo

SÃO PAULO – Um hacker da Mauritânia, que diz atacar sites em nome do Islã, divulgou dados de 15.167 usuários do Twitter na terça-feira, 20, e alega ter acesso ao banco de dados completo do site, segundo o GigaOM. As informações dos usuários foram divulgadas pelo serviço de compartilhamento de arquivos Zippyshare.

Os dados divulgados não incluem senhas, apenas a identificação e códigos únicos chamados OAuth tokens, usados para que aplicativos de terceiros se conectem ao Twitter sem ter acesso à senha do usuário. Aplicativos do Twitter para celulares e tablets e o Instagram, por exemplo, publicam na conta do Twitter do usuário desta forma.

Um porta-voz do Twitter disse ao Mashable ter investigado o caso, mas afirma que nenhuma conta do Twitter foi comprometida.

O site GigaOM, no entanto, diz que esses dados podem ser usados por malfeitores para acessar as contas com dados vazados e recomenda que os usuários do Twitter revoguem o acesso a esses aplicativos de terceiros e voltem a reabilitá-los conforme for necessário.

Para isso, o usuário deve acessar o menu “configurações” e, em seguida, clicar na opção “aplicativos” para ver a lista dos aplicativos que podem acessar sua conta no site e revogar manualmente o acesso dos que não deseja mais.