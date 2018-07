Prefeito de São Paulo classificou ataque à sua conta pessoal como “ato de vandalismo”

SÃO PAULO – O e-mail pessoal do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, foi invadido nesta quarta-feira, 3, por um hacker que assina um perfil no Twitter como @Japon3sR4uL, também responsável pela invasão do Twitter de José Serra, no mês passado.

O endereço gilbertokassab at terra.com.br, confirmado pelo político como o seu e-mail pessoal, foi invadido e usado para enviar uma mensagem em que o hacker reclama do “descaso com a saúde”, das “ruas em péssimo estado” do uso indevido de dinheiro público na construção do estádio do Corinthians, problemas sinalizados por ele como resultado da administração de Kassab.

“Recebi com indignação a notícia de que meu e-mail pessoal foi alvo de ato de vandalismo na manhã de hoje. É lamentável que algumas pessoas se utilizem de ações criminosas como essa para se manifestar anonimamente”, disse Kassab, em uma nota divulgada durante a tarde desta quarta-feira.

Já o invasor comemorou no Twitter e entrou em contato, por lá mesmo, com o grupo LulzSecBrazil, com o qual promete cooperar na divulgação do que achar na correspondência pessoal do prefeito. Em outra mensagens, incluiu uma imagem da caixa de entrada do e-mail do político, postada no Twitpic para comprovar o seu feito: