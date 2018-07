Gilberto Sanchez vazou o filme no MegaUpload um mês antes de seu lançamento nos cinemas

SÃO PAULO – Gilberto Sanchez, de 49 anos, foi condenado a um ano de liberdade assistida por ter vazado o filme “X-Men Origins: Wolverine” na internet um mês antes do seu lançamento nos cinemas, em 2009. O site New York Magazine disse nessa segunda-feira, 19, que o caso foi considerado “extremamente sério” pelo juiz que também impôs uma série de restrições ao uso de computador por Sanchez.

O homem, morador do Bronx, em Nova York, subiu o arquivo do filme no MegaUpload, mas teve o conteúdo retirado de sua conta um dia após a descoberta pela Twentieth Century Fox Film Corporation, que detém os direitos do título. Sanchez já havia sido advertido por outros casos de compartilhamento de filmes na internet; mas desta vez, o caso foi investigado pelo FBI.

“Embora a Fox tivesse a capacidade de remover a cópia de ‘Wolverine’ da conta do MegaUpload em aproximadamente um dia, até lá, o estrago já havia sido feito e o filme proliferou feito fogo pela internet, resultando em mais de um milhões de infrações”, disseram os promotores no julgamento.

O advogado do réu André Birotte Jr. afirmou que o objetivo da sentença pelo tribunal norte-americano foi o de passar um recado a todos os que praticam atos de pirataria pela internet.

