Um russo admitiu ser culpado no tribunal pelo roubo de US$ 10 milhões da World Pay, uma antiga divisão do Royal Bank of Scotland, em 2008. Ele invadiu contas usando um computador, reportou a RIA News na segunda-feira, 7.

Os investigadores alegam que Yevgeny Anikin, 27 anos, era membro de uma quadrilha internacional de hackers que copiou informações de contas de clientes e elevou os limites máximos de saque diário antes de realizar retiradas de caixas automáticos na Europa, Ásia e Estados Unidos.

“Quero declarar que estou arrependido, e admitir plenamente a minha culpa”, afirmou Anikin em seu depoimento final ao tribunal no qual estava respondendo a acusações de roubo, em Novosibirsk, Sibéria.

Anikin, que foi detido em 2009, comprou dois apartamentos em Novosibirsk, e também um carro de luxo.

A Rússia é a pátria de alguns dos mais renomados hackers mundiais, entre os quais o programador que escreveu o ZeuS, um software prejudicial que é instalado em computadores na forma de spyware e registra todas as teclas digitadas pelos usuários, a fim de capturar senhas. O software ajudou a roubar uma quantia estimada em 10 milhões de dólares.

Anikin, que no momento vive em prisão domiciliar, pediu clemência ao juiz em seu sentenciamento, afirmando que já havia começado a devolver o dinheiro à companhia. O banco vendeu a World Pay em 2010 a um consórcio formado pela Advent International e Bain Capital.

Outro integrante do grupo de hackers foi sentenciado a seis anos de prisão por um tribunal de São Petersburgo, em setembro de 2010.

O juiz do caso, Lyubov Nazarov, afirmou que o veredicto e sentença seriam anunciados na segunda ou na sexta-feira.

/ Thomas Grove (REUTERS)