Serviço online terá que resetar senha de 50 milhões de usuários

SÃO FRANCISCO – O Evernote vai resetar a senha de 50 milhões de usuários devido ao ataque de hackers que sofreu, informou o serviço de compartilhamento de notas pela internet.

A porta-voz do Evernote, Ronda Scott, declarou por e-mail no sábado que o ataque “seguiu um padrão similar” a outros crimes cibernéticos cometidos na últimas semanas contra outras companhias de internet.

“Em nova investigação de segurança, não encontramos provas de que algum conteúdo armazenado no Evernote tenha sido acessado”, disse a empresa no site.

“Também não temos nenhuma prova de que informações sobre pagamento de clientes Evernote Premium e Evernote Business tenham sido acessadas”, acrescentou.

Scott se negou a revelar quantas contas foram expostas ou se seria possível hackers decodificarem senhas encriptadas.

Uma série de empresas de tecnologia, incluindo Facebook, Apple, Microsoft e Twitter, recentemente revelou ter sido vítima de ataques virtuais.

Na maior parte dos casos, as companhias disseram que hackers desconhecidos se valeram de um bug no software Java e que nenhuma informação de usuários foi comprometida.

O Twitter é a única das grandes empresas de internet a recentemente ter relatado a exposições de informações de usuários a hackers.

No dia 1º de fevereiro, o Twitter resetou a senha de 250 mil contas que tiveram senhas encriptadas acessadas.

A Evernote não acredita que os hackers tenham se aproveitado de um bug no Java para invadir os sistemas da companhia.

