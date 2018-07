SÃO PAULO – O Yahoo disse que detectou um “esforço coordenado” para obter acesso não autorizado a contas do Yahoo Mail usando softwares maliciosos.

A companhia disse em seu blog oficial acreditar que os invasores estavam tentando acessar as contas usando credenciais que foram obtidas a partir da invasão do banco de dados de usuários de outra empresa. O Yahoo não identificou a companhia.

Usuários frequentemente utilizam as mesmas senhas em várias contas, portanto, hackers tentam usar as credenciais roubadas em uma invasão anterior para acessar diversos tipos de contas. “Não temos evidências de que (as credenciais) foram obtidas diretamente dos sistemas do Yahoo”, disse a companhia no blog.

Uma porta-voz do Yahoo não quis dizer quantas contas foram comprometidas ou dar uma descrição detalhada, dizendo que a questão era assunto de investigação por autoridades. A companhia disse que incentivou seus usuários a redefinir suas senhas para proteger suas contas.

/REUTERS