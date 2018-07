Hackers plantaram vírus em jogos para smartphones rodando Windows Mobile, de acordo com uma empresa especializada em segurança de aparelhos móveis.

Os jogos — 3D Anti-Terrorist e PDA Poker Art — estão disponíveis em sites com softwares originais para aparelhos móveis, de acordo com John Hering, CEO da Lookout, empresa de São Francisco.

Os jogos vêm com códigos maliciosos embutidos que automaticamente discam para serviços de telefonia na Somália, na Itália e em outros países, o que chega a somar milhares de dólares a mais na mensalidade.

Os serviços de telefonia são controlados pelos programadores que construiram os aplicativos, disse Hering na sexta-feira, 4.

As vítimas geralmente não percebem que os aparelhos estão infectados até que a conta de telefone chegue e elas vejam os milhares de dólares em taxas desconhecidas. Cada vez mais, os hackers estão tendo como alvo os usuários de smartphones, já que as vendas têm crescido com o sucesso do iPhone e dos aparelhos com Android.

A Microsoft não comentou o caso.