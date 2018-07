Um grupo de hackers invadiu repetidas vezes ao longo de 2010 o sistema de computadores da companhia responsável pela bolsa Nasdaq, afirma matéria publicada no Wall Street Journal, citando fontes não-identificadas. Agora, Serviço Secreto e FBI tentam descobrir a autoria da invasão, bem como os motivos. A plataforma da Nasdaq, parte do sistema que executa os negócios, não foi comprometida. Mas ainda não é possível definir quais áreas dos sistema foram acessadas.

KATHY WILLENS/AP

Na ampla gama de motivos que estão sendo levados em conta pelos investigadores, estão incluídos fraude financeira e roubo de secredo comercial. Mas a invasão aacende o alerta do governo norte-americano porque também é vista como uma possível ameaça à segurança nacional. Isso porque as bolsas, o sistema financeiro, é considerado parte da infraestrutura do país, com importância equivalente à do sistema de energia elétrica ou de controle do tráfego áereo. E já houve casos de ataque hacker a parte dessa infraestrutura, incluindo o episódio em que foram instalados programas destrutivos no sistema que controla a rede elétrica do país, de acordo com autoridades ligadas ao caso.

“Até agora, os invasores aparentemente apenas observaram”, diz uma pessoa envolvida na investigação. Outra fonte descreveu o incidente assim: “é como se um estranho invadisse uma casa e ficasse zanzando por ela, aparentemente, sem pegar ou danificar nada”.

O porta-voz da Nasdaq não quis comentar o caso.