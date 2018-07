O Facebook e o Twitter excluíram contas de ativistas online que atacaram os sites da operadora de cartões de crédito Visa e outros serviços de pagamento via internet devido a suas tentativas de bloquear o site WikiLeaks, depois que este divulgou telegramas diplomáticos norte-americanos.

O Facebook confirmou que havia excluído a página Operation Payback, operada por ativistas, na quinta-feira, 9, porque ela estava promovendo um ataque distribuído de negação de serviço — uma forma ilegal de congelar sites. O Twitter se recusou a comentar. Uma mensagem padrão avisa sobre a suspensão do perfil @Anon_Operation, usado pelos hackers-ativistas. A campanha ressurgiu em outra conta, a @Payback_Op.

A ação contra a Operation Payback e os ativistas que se definem como defensores da liberdade na internet se seguiu a ataques online promovidos por eles contra gigantes dos cartões de crédito, a exemplo da Visa e Mastercard.

Mensagem do Twitter avisa que o perfil @Anon_Operation foi suspenso. FOTO: REPRODUÇÃO

Os especialistas afirmam que as exclusões não devem ter muito efeito sobre a campanha em favor do WikiLeaks, porque os ativistas estavam usando outros serviços de chat para se organizar.

Um representante de um dos grupos envolvidos na campanha online declarou na quinta-feira que mais ataques online eram prováveis, como represália pelas tentativas de bloquear o WikiLeaks.

Na quinta-feira, os defensores do WikiLeaks estavam planejando ataques contra o serviço de pagamentos online PayPal e outros supostos inimigos do site de denúncias, que enraiveceu as autoridades dos Estados Unidos ao divulgar detalhes de 250 mil cabogramas confidenciais.

A Amazon também foi mencionada como alvo.

“A campanha não acabou, pelo que vi, e continua forte. Mais gente está aderindo”, disse um porta-voz que declarou se chamar “Coldblood” à BBC Radio 4. O porta-voz, que tinha sotaque inglês, disse ter 22 anos e trabalhar como engenheiro de software.

Os sites das gigantes dos cartões de crédito Mastercard e Visa foram derrubados temporariamente por meio de ataques distribuídos de negação de serviço, que paralisam servidores por algum tempo ao bombardeá-los com número excessivo de solicitações.

/ Keith Weir (REUTERS)